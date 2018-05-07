В Бостоне в США открылся первый в мире ресторан, в котором процесс приготовления пищи большей частью роботизирован.

Об этом сообщает ТАСС.

Заведение называется Spyce, а подают в нем преимущественно салаты. Основатели ресторана - четверо бывших студентов Массачусетского технологического института. Главный кулинар - француз Даниэль Булю. Рестораны под его управлением ранее были удостоены в общей сложности четырех звезд в гастрономическом путеводителе "Мишлен". Шеф-повар - американец Сэм Бенсон.

Посетители выбирают блюдо с помощью терминала. В меню салаты из овощей, фруктов, зелени, злаков, сыра, орехов, куриного мяса или рыбы. Есть варианты блюд для вегетарианцев, веганов, а также салаты без глютена.

Далее компоненты на глазах у клиентов в измельченном виде подаются в автоматическом режиме в один из семи вращающихся котлов. Еда нагревается до нужной температуры с помощью встроенных электрических плит, после чего котел переворачивается, и его содержимое оказывается на тарелке. Ее передают посетителям сотрудники ресторана.

Процесс приготовления занимает не больше трех минут. При этом полностью роботизированным ресторан назвать нельзя, персонал выполняет ряд задач, которые технике пока не под силу. Это подготовка ингредиентов, добавление в блюда некоторых приправ, обслуживание техники.

Напомним, что немецкая компания Festo, занимающаяся разработкой промышленного оборудования, представила двух новых роботов, конструкция которых основана на строении реальных живых существ. Они похожи на лисицу и паука.

Как сообщала "Страна", компания Amazon начала секретный проект по созданию домашних роботов.