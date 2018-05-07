Украина пока лидирует по количеству медалей, которые выиграли спортсмены Национальной сборной на Всемирной Гимназиаде, проходящей в эти дни в Марокко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент украинской Федерации школьного спорта и замминистра образования Роман Греба.

По его данным, на утро 7 мая, после четырех дней соревнований, украинские школьники стали обладателями 83 наград. Среди них - 28 золотых медалей, 27- серебряных и 28- бронзовых. У следущей в рейтинге сразу за украинцами Национальной сборной Марокко - 64 медали (на 19 меньше). На третьем месте - сборная Тайпея с 52 медалями. На данный момент медали Всемирной Гимназиады заработали спортсмены-школьники 28 стран.

Впереди у спортсменов еще два соревновательных дня.

Фото: facebook.com

Напомним, Национальная сборная Украины, участвующая во Всемирной Гимназиаде является одной из самых больших по количеству спортсменов. Украинские школьники борются за медали в 17 видах спорта.

В состав сборной вошли 45 спортсменов-школьников из разных видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, бокс, шахматы, велоспорт, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, спортивная аэробика, дзюдо, каратэ, петанк, плавание, тхэквондо, теннис, борьба вольная, борьба греко-римская.

Всемирную летнюю Гимназиаду впервые провели в 1974 году в Германии. Сначала она проводилась один раз в два года, затем - один раз в четыре года. В 2016 году по решению Генеральной Ассамблеи, Гимназиаде вернули двухлетний цикл. На африканском континенте Гимназиада проводится впервые.

Известно, что украинская сборная участвует во Всемирной Гимназиаде после 12-летнего перерыва.

Ранее "Страна" писала о том, что три украинских школьника победили на конкурсе научных разработок в Китае.

Также мы сообщали, что украинского школьника в США признали гением, и выдали стипендию на обучение.