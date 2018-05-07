Ответственность за поваленный бюст маршалу Жукову в Харькове взяла на себя организация "Фрайкор", которая разместила фото поврежденного памятника.

Об этом сообщают "Подробности".

На фото радикалы позируют в балаклавах ночью с 5 на 6 мая, когда и был поврежден памятник.

В полиции Харькова инцидент комментировать отказались. Известно, что уголовное производство не открывали, поскольку нет заявления о произошедшем. Сейчас памятник маршалу уже восстановлен.

Фото: facebook.com

Напомним, что ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в ночь на 6 мая в Харькове неизвестные попытались снести бюст маршала СССР Георгия Жукова, но памятник был восстановлен.

При этом в полиции Харьковской области заявили, что не получали заявлений об инциденте. "Сотрудники полиции выезжали на место. Памятник стоит без повреждений. Заявлений нет", - сказали в полиции.

Как сообщала "Страна", накануне 9 мая Кернес потребовал у полиции взять под охрану памятники борцам с фашизмом.