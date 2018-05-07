Среди задержанных в Харькове по подозрению в избиении защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Иващенко (позывной Вербич) только одна женщина причастна к нападению. Ее привезут в Киев для избрания меры пресечения.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на адвоката пострадавшего "киборга" Наталью Фещик.

"Да. Только одна из задержанных причастна к нападению. Это точная информация. Я говорила с начальником уголовного розыска. Ее везут на Киев. Завтра-послезавтра (7-8 мая - Прим.Ред.) Должен решаться вопрос о применении меры пресечения", - сказала юрист.

Ссылаясь на слова следователя полиции Фещик отметила, что другие задержанные не причастны к совершению преступления

"Девушка у них просто проживала, другие даже в Киеве никогда не были - их задержали, но отпустили. Относительно того, призналась ли женщина в содеянном, не могу сказать, потому что не видела материалов дела", - добавила Наталья Фещик.

По словам адвоката, о местонахождении остальных четверых нападавших пока нет информации.

Напомним, 2 мая в центре Киева неизвестные напали с ножом на участника боевых действий на Донбассе, защитника Донецкого аэропорта, известного под позывным Вербич.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным СБУ, организатором нападения является россиянин, который сейчас скрывается в Польше.