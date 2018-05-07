Организатором нападения на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Иващенко (позывной Вербич), которое произошло на днях в Киеве, является гражданин России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, подозреваемый россиянин уехал из Украины 4 мая в и скрывается на территории Польши.

"Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев. Досудебное следствие продолжается", - сообщили в спецслужбе.

Напомним, что 2 мая, в Киеве, на Подоле произошло групповое нападение на ветерана АТО, который воевал в Донецком аэропорту. Было установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применил газовый баллончик.

После этого пострадавший "киборг", который получил ножевое ранение в спину, рассказал о подробностях нападения.

Ранее "Страна" также писала о том, что в Харькове задержали подозреваемых в нападении на участника АТО в Киеве.