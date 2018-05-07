В понедельник, 7 мая, правительство, возглавляемое Дмитрием Медведевым, уходит в отставку в связи с инаугурацией Владимира Путина.

Об этом сообщают РИА Новости.

Сразу после инаугурации президента нынешний кабинет министров сложит полномочия. Решение оформляется соответсвующим распоряжением правительства России.

При этом члены "старого" кабинета министров автоматически получают приставку и. о. и будут продолжать исполнять обязанности до формирования нового состава.

У президента есть две недели на то, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьер-министра. При этом не обязательно, чтобы исполняющим обязанности премьера назначался тот, чья кандидатура потом будет внесена в Государственную думу.

Владимир Путин до сих пор не сообщал, кого поставит во главе правительства, а также не раскрывал состав нового кабмина.

По мнению политологов, новое правительство после инаугурации обновится менее чем наполовину.

Напомним, что российские выборы президента состоялись 18 марта2018 года. Владимир Путин получил 56,2 млн голосов избирателей, или 76,66% после обработки 99% протоколов.

Ранее "Страна" сообщала, что источники рассказали о новом составе правительства России.

Как сообщала "Страна", 7 мая на церемонию инаугурации Владимира Путина приедут около пяти тысяч гостей.