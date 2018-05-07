В Бразилии на свадьбе упал вертолет с невестой
В бразильском штате Сан-Паулу рухнул на землю вертолет с невестой, которая летела на собственную свадьбу. Инцидент оказался запечатленным на видео.
Судя по всему, вертолет с невестой должен был эффектно приземлиться на лужайке, где собрались гости и ожидалось проведение свадебной церемонии. При посадке, в нескольких метрах над землей машина вдруг по каким-то причинам не удержалась в воздухе и упал на землю.
По данным Globo, при падении вертолета невеста и еще трое находившихся в слоне (пилот, фотограф и ребенок) получили незначительные травмы.
"Один из очевидцев рассказал, что вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот сумели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона остававшихся там людей, после чего вертолет загорелся", - говорится в сообщении.
Несмотря на инцидент, свадьба продолжилась.
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