В понедельник, 7 мая, на большей части Украины обещают грозовые дожди. На западе дневная температура опустится ниже +20, жара сегодня будет наблюдаться на юге и востоке.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе грозовые дожди. Без осадков только на Закарпатье. Днем +16…+23.

На севере дождь, днем +20…+26.

В центре также осадки. Днем +20…+27.

На востоке дождь в Запорожской и Днепропетровской областях, днем +25…+29.

На юге дождь, днем +24…+27.

В Киеве 7 мая дневная температура составит +21…+23. Дождь.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что в июле и августе в Украине обещают 40-градусную жару.

Как сообщала "Страна", первая неделя мая будет солнечной и по-летнему жаркой.