Синоптики обещают грозы и небольшое похолодание
В понедельник, 7 мая, на большей части Украины обещают грозовые дожди. На западе дневная температура опустится ниже +20, жара сегодня будет наблюдаться на юге и востоке.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе грозовые дожди. Без осадков только на Закарпатье. Днем +16…+23.
На севере дождь, днем +20…+26.
В центре также осадки. Днем +20…+27.
На востоке дождь в Запорожской и Днепропетровской областях, днем +25…+29.
На юге дождь, днем +24…+27.
В Киеве 7 мая дневная температура составит +21…+23. Дождь.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что в июле и августе в Украине обещают 40-градусную жару.
Как сообщала "Страна", первая неделя мая будет солнечной и по-летнему жаркой.
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