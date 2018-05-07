Минюст утвердил порядок зачисления в первый класс начальной школы. Это будет происходить по территориальному принципу, говорится в документе, опубликованном на сайте Минобразования.

"Страна" уже рассказывала об этом механизме и о том, что он может вызвать новый виток коррупции - как в школах, так и в домовладениях, которые смогут продавать прописку родителям детей, которым приглянулась школа, находящаяся на данной территории.

В документе, опубликованном Минобразования, говорится, что дщля зачисления ребенка в первый класс один из родителей должен подать заявку в учебное заведение не позднее 31 мая, или уже после 15 июня. Также родители могут подавать аналогичные заявки в другие образовательные учреждения.

"При наличии и по желанию одного из родителей при подаче заявления может быть предъявлен документ, подтверждающий место жительства ребенка или одного из родителей на территории обслуживания учреждения образования, реквизиты которого указываются в заявлении", - указано в документе Минюста.

Также в случае остатка свободных мест в школе, заявки принимаются без привязки к территории.

Если же заявок подано больше, чем есть свободных мест, то "до 1 июня включительно зачисляются все дети, место проживания которых на территории обслуживания учреждения образования подтверждено, а также дети, которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, которые получают образование в этом заведении, детьми работников этого учреждения образования, выпускниками дошкольного подразделения учреждения образования (в случае его наличия)".

Также школа может провести жеребьевку для зачисления учащихся на свободные места. Жеребьевка должна состояться с 5 до 15 июня включительно. Проверка знаний у детей для зачисления в школы проводиться не будет. Так же не обязательно присутствие ребенка во время подачи заявок одним из родителей.

Документ вступит в силу 8 мая 2018 года.

Как ранее сообщала министр образования Лилия Гриневич, первоклассников на свободные места будут набирать через лотерею.

Также "Страна" разбиралась в деталях законопроекта о среднем образовании, который вводит языковую дискриминацию нацменьшинств.