Франция больше не требует безусловного ухода сирийского президента Башара Асада. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявила посол Франции в Москве Сильви Берманн.

Она заявила, что для Парижа сейчас важна борьба с терроризмом.

"И тут мы солидарны с Россией. Первые удары Франции были по Ракке, по "Исламскому государству", при участии которого были организованы теракты в отношении французских граждан, в том числе в концертном зале "Батаклан" в Париже в ноябре 2015 года", — заявила дипломат.

Она добавила, что "второй вопрос — это беженцы".

"Мы бы предпочли, чтобы сирийцы могли оставаться в своей стране, а для этого нужно политическое решение. Нельзя, чтобы просто кому-то удалось отвоевать обратно у боевиков территорию страны и Башар Асад остался, как и раньше, у власти", - пояснила она.

В ответ на вопрос, может ли Асад всё же остаться у власти, французский посол подчеркнула, что Париж "не будет решать за сирийский народ".

"Но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет", - отметила Берманн.

Отметим, что в апреле, после предполагаемой химатаки в сирийской Думе, Франция в числе прочих стран нанесла ракетные удары по территории, контролируемой силами Асада.

После этого обстрела президент Сирии вернул Франции свой орден Почетного легиона.