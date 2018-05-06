Российский режиссер и актер Юрий Томошевский, создавший театр "Приют комедианта" в Санкт-Петербурге, скончался в результате несчастного случая.

Он погиб во время поездки в Германию в возрасте 61 года, сообщил "Фонтанке" искусствовед Исаак Кушнир со ссылкой на семью театрального деятеля.

Томошевский открыл "Приют комедианта" в 1987 году при поддержке режиссера Георгия Товстоногова. Многие годы он был его художественным руководителем.

С 2006 года Томошевский был главным режиссером государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.

Режиссер поставил более 50 спектаклей, сыграл множество ролей в театре и кино. Он исполнил небольшую роль в комедии "Горько!" и снял фильм "Владимир Святой".

Напомним, сегодня в Москве умер директор группы "Машина времени" Владимир Сапунов.

Также сообщалось, что в Африке после удара жирафа умер режиссер, который снимал фильмы о дикой природе.