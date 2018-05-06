Несмотря на то, что чеченца Магомеда Саитова, который ударил нардепа Мустафу Найема, вчера задержали в Азербайджане, запроса о его экстрадиции пока никто не подавал.

Об этом в эфире 112 заявил замгенпрокурора Евгений Енин.

По его словам, это будет сделано "в ближайшие дни".

"Мы занимаемся вопросом экстрадиции господина Саитова. Мы пребываем в очень тесном контакте с нашими азербайджанскими коллегами и недавно заверили их, что мы намерены требовать его выдачи. В связи с чем мы обратились с запросом о задержании и взятии под стражу. В ближайшие дни соответствующий запрос об экстрадиции будет направлен в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче правонарушителей", - рассказал Енин.

При этом заместитель генпрокурора сообщил, что, как правило, этот процесс длится несколько месяцев.

Напомним, трое братьев Саитова уже получили в Украине домашний арест.

Драка чеченцев, живущих в Киеве, с Мустафой Найемом произошла 30 апреля на Бессарабской площади в Киеве. Трое подозреваемых были задержаны в день инцидента, а четвертый успел улететь в Баку, где вскоре был задержан.