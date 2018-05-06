Французский министр экономики Бруно Ле Мэр призывает президента США Дональда Трампа забрать назад свои слова о терактах, которые произошли в Париже в ноябре 2015 года. Об этом сообщает BFMTV.

СМИ сообщили, что Трамп заявил, что жертв теракта в ноябре 2015 года в Париже могло бы быть меньше, если бы во Франции действовал закон о ношении оружия.

"Его слова оскорбительны и недостойны президента сильнейшего на международной арене государства и главы страны-союзника, друга Франции. Разве мы позволяем себе давать подобные комментарии по поводу массовых убийств в США из-за свободного распространения оружия? … Я хотел бы, чтобы он взял свои слова обратно и выразил сожаление", - сказал Ле Мэр.

Ранее возмущение словами Трампа выразил МИД Франции.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже исламистскими боевиками была совершена серия террористических атак, в результате которых погибли 130 человек.

Как сообщала "Страна", Макрон заговорил о риске ядерной войны из-за позиции Трампа.

Напомним также, что ранее Дональд Трамп заявил о нежелании быть "мировым полицейским".