Пока Михаил Саакашвили находится в вынужденной эммиграции в Амстердаме, в Киеве начали судить участников знаменитого декабрьского прошлогоднего штурма Октябрьского дворца, на который, как считает следствие, вдохновил протестующих Михо.

Но поскольку Саакашвили решили попросту выслать, за Октябрьский дворец пришлось отдуваться активистам со стажем, а точнее олному активисту - Василию Любарцу.

Именно ему следователь Печерского управления полиции по согласованию с Киевской местной прокуратурой N 6 вручил подозрение в групповом нарушении общественного порядка. И 14 апреля должно было состоятся подготовительное заседание в этом деле под председательством зама главы Печерского райсуда Киева Олега Белоцерковца. Однако заседание, по данным "Страны", отложили - так как Любарец в суде заявил, что решил сменить адвоката, и требуется время на поиск нового защитника.

Согласно фабуле обвинения по уголовному производству №12018100060000528 от 05.02.2018, 17 декабря 2017 года примерно в 14 час. 00 мин., находясь на Майдане Независимости в Киеве "обвиняемый Василий Любарец услышал призыв Михаила Саакашвили по организации координационного штаба в помещении Октябрьского дворца. После этого, примерно в 15 час. 00 мин., обвиняемый Любарец вместе с другими лицами прибыл к зданию Октябрьского дворца с требованием предоставления им в пользование помещения. Примерно в 15 час. 24 мин. Любарец подошел к центральному входу в указанное здание и, действуя умышленно, активно, осознавая общественно-опасный характер своих действий, нанес не менее десяти ударов предметом светло-коричневого цвета, похожим на деревянную булаву, по входной двери центрального входа в помещение Октябрьского дворца, разбив таким образом их стеклянные элементы".

То есть, если отойти от языка протокола, фактически "преступление" Василия Любарца заключается в том, что он деревянной сувенирной булавой разбил остекление во входной двери Октябрьского дворца, что максимум тянет на админправонарушение - мелкое хулиганство.

Но, по мнению прокуратуры, "таким образом, Василий Любарец своими умышленными действиями, которые выразились в активном участии в групповых действиях, которые привели к грубому нарушению общественного порядка, совершил уголовное преступление, предусмотренное ст. 293 УК Украины". Наказание по этой статье весьма мягкое - от штрафа 850 грн. до 6 месяцев ареста.

11 июня в Печерском суде должно состоятся следующее судебное заседание по этому резонансному делу. Сам Любарец вину не признает и считает свои действия правомерными.

В своем посте, опубликованном в Facebook еще после штурма дворца, Любарец заявлял следующее:

"В ответ на провокацию своих слуг – символом власти, булавой, которую мне люди вручили в Ставище (еще на Врадиевской Ходе), разбил окна, чтобы открыть дверь. Ведь именно гвардейцы провоцировали граждан, препятствуя им проходить к зданию. Тем самым, показывая людям, что мы, граждане, являемся хозяевами своей жизни и достоинства, органов власти, имущества на Богом данной земле", – написал он.

Напомним, Василий Любарец прославился после событий июля 2013 года, когда сотрудников Врадиевского райуправления милиции обвинили в изнасиловании местной жительницы.

Тогда Любарец организовал поход активистов на Киев, назвав это шествие - Врвдиевская хода.

Его биография довольно интересная. Василий Любарец, 1956-го года рождения, уроженец Казахстана. В 1973-ем году окончил Пирятинскую среднюю школу. После чего пять лет отучился в Киевском военном училище. Еще 4 года – в США, в государственном колледже штата Юта. Также посещал различные тренинги по развитию лидерства и менеджмента в бизнесе, как в России, так и в Америке.

До эмиграции был командиром батальона украинской армии , менеджером строительно-монтажной компании. Сейчас – числится президентом небедной компании – ООО "Карпатия".

Василий – активный участник помаранчевой революции 2004-го и Налогового Майдана 2010-го года. По вероисповеданию – мормон. Его дочери замужем за гражданами Соединенных Штатов Америки. По неподтвержденной информации, имеет гражданство США, но в судебном процессе фигурирует как гражданин Украины, хоть и перед Майданом проживал в Солт Лейк Сити.

Ранее сообщалось, что двоих задержанных на Михомайдане обвиняют в попытке захвата Октябрьского дворца.

Напомним, что посольстве США осудили штурм Октябрьского дворца и беспорядки в Киеве.