Сегодня, 6 мая, в Лиссабоне состоялось торжественное открытие песенного конкурса Евровидение-2018. Мероприятие транслировалось в прямом эфире.

Отметим, что впервые из-за океанской тематики конкурса участники в костюмах выходили к ведущим не на традиционную "красную дорожку" а "голубую".

При этом некоторые артисты выглядели эпатажно.

Певица Сааро Аальто (Финляндия) Фото: rian.com.ua

Melovin появился на дорожке со стеклянным глазом, который стал его отличительной чертой. В общении с ведущими Евровидения он признался, что специально для Португалии разработал уникальный парфюм.

"Я делал его очень долго. Аромат я бы описал, как игристое вино с имбирем, клубникой и шоколадом", - отметил артист.

Перед официальным открытием Евровидения-2018 прошли репетиции участников конкурса.

Организаторы шоу подарили зрителям много ярких впечатлений. Помимо конкурсантов на голубом ковре то и дело происходили костюмированные представления, появлялись акробаты, гимнасты в воздушных шарах.

Фото: twitter.com/Eurovision

С высоты голубой ковер смотрелся частью прибрежной зоны или небольшой речушкой. Выглядело необычно.

Фото: twitter.com/Eurovision

Также состоялась жеребьевка участников. Все конкурсанты были радостными, расслабленными и настроенными на предстоящее соревнование.

Фото: twitter.com/Eurovision

Фото: twitter.com/Eurovision

Нужно отдать должное ведущим. Они беспрерывно шутили, испытывали конкурсантов, подстегивали их шутками, предлагали исполнить песню, чтобы показать свой голос, разыгрывали их.

Кстати, отличительной "фишкой" конкурса этого года стала инсталляция в виде огромной планеты, вокруг которой вращаются спутники. На околопланетной орбите находятся уникальные послания в бутылках - флаги каждой страны. Таким образом также обыгрывается тематика океана.

Фото: Скриншот

Как сообщала "Страна", первый полуфинал "Евровидения 2018" состоится 8 мая. Представитель Украины, певец Melovin, выступит во втором полуфинале, 10 мая.

Украинский певец Melovin выступит с песней Under The Ladder.