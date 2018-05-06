В Киеве на Трухановом острове произошел пожар. Как сообщает главное управление ГосЧС в Киеве, этот пожар тушили два часа.

"К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту происшествия было установлено, что горит около 500 кв.м травяного настила и деревьев. Тушение пожара осложнялось отсутствием проезда для пожарной техники.

В 16.22 пожар на площади около 500 кв.м был локализован, а в 17.30 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi

Фото: kyiv.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi

Фото: kyiv.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi

Кроме того, в воскресенье в ресторане, расположенном в центральной части Киева, также произошел пожар. Возгорание случилось в ресторане на улице Саксаганского. В результате происшествия пострадала одна женщина.

Как сообщала "Страна", по данным Укргидрометцентра, 6-8 мая в Киеве будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.