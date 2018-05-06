В Словакии ко дню победы над фашизмом планируют выпустить сувенирную евробанкноту номиналом €0 тиражом в 5 тысяч экземпляров, которую можно будет приобрести за €2.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Исполнительный директор компании Nunofi Владислав Клайбан заявил, что в продажу сувенирная евробанкнота поступит 8 мая. Именно в этот день во всех странах Европы отмечается день победы над фашизмом.

Все желающие могут приобрести ее за €2 через специальный банкомат, размещенный на территории музея СНВ в городе Банска-Бистрица.

"Половина тиража уже зарезервирована зарубежными коллекционерами", - сказал Клайбан.

На банкноте будет нанесено изображение памятника Словацкого национального восстания и чехословацкого танка довоенного производства LT-38. Купюра будет изготовлена из тех же материалов, что и стандартные евробанкноты и будет содержать все необходимые защитные элементы, однако не будет использоваться для финансовых операций.

Напомним, День Победы в Европе (V-E Day, или Victory in Europe Day) - праздник, во время которого США, Великобритания и большинство стран Западной Европы отмечают день капитуляции Германии и, соответственно, завершения Второй мировой войны в Европе. Официально отмечался только один раз - 8 мая 1945 года. Термин "VE Day" возник еще в сентябре 1944 года в ожидании победы над Германией.

Как сообщала "Страна", День Победы стал главным праздником для россиян.

Также "Страна" писала, что 80% украинцев назвали День Победы важным праздником.