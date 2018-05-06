В Украине параллельно с ужесточением правил выдачи субсидий появились новые схемы, позволяющие арендодателям существенно зарабатывать на сдаче жилья.

Субсидия оформляется на большое количество объектов, а квартирантам обещают льготы на оплату услуг ЖКХ при завышенной арендной плате.

Об этом сообщает ТСН.

Например, в Виннице сдают квартиры за 4500 гривен в месяц. По меркам Винницы - дорого. Но есть один плюс - субсидия, которая оформлена якобы навсегда.

В стране существует целый бизнес на субсидии в арендованных квартирах, который может повысить стоимость аренды. При этом владельцы таких квартир являются состоятельными людьми.

Похожая ситуация складывается и в Чернигове. Владелец трехкомнатной квартиры просит месячной аренду 6500 гривен. В доме есть телевизор, мебель, хороший ремонт. При этом плата за коммунальные услуги даже зимой не превышает 400-500 гривен. Причина - владелица оформила субсидию. У женщины еще три квартиры в областном центре.

Как сообщала "Страна", в Минсоцполитики заявили, что право на субсидии могут потерять до 20 процентов получателей.