В России 7 мая пройдет инаугурация Владимира Путина. К этой дате представители оппозиции - главным образом сторонники Алексея Навального - приурочили акции протеста во многих городах России.

Эти акции шли под лозунгом "Он нам не царь" - перепевка названия фильма Навального "Он вам не Димон" о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве.

Акции закончились массовыми задержаниями. А появление на митингах оппозиции агрессивно настроенных активистов, защищающих Кремль не только словом, но и плетью, покоробило даже многих сторонников российской власти.

"Страна" собрала мнения о том, что происходит в Москве и других городах РФ.

Казаки-разбойники

Официального разрешения властей на проведение уличных мероприятий не выдавалось. Проще говоря, митинги были несанкционированными.

Поэтому акции были разогнаны путем массовых задержаний их участников - главным образом молодых людей. Подчас несовершеннолетних.

Всего под раздачу попало несколько сотен человек (или более 1600, как утверждают оппозиционеры). В их числе - инициатор Навальный, которого после ночевки в полиции отпустили вместе с остальными задержанными. На данный момент освобождено 80% участников акций протеста.

Но на этот раз стандартный сценарий оппозиционных протестов в Москве дал серьезный сбой. Против сторонников Навального впервые применили силу не только полицейские.

В центре Москвы их встретили участники "Национально-освободительного движения" и люди в форме казаков. Они вступали в потасовки с противниками Путина и, как утверждают оппозиционные Кремлю СМИ, били их не только кулаками, но и нагайками.

Справедливости ради следует сказать, что полицейские "принимали" также и казаков. Которых оппозиция уже связала с мэрией Москвы. Но скандал все равно вспыхнул: для России уличный беспредел "патриотов" пока еще в новинку.

"Верный и скорый путь в Украину"

В соцсетях начали активно обсуждать этот прецедент - появление на митингах в России агрессивного провластного элемента, который применяет физическую силу против "либералов". И сравнили развитие ситуации с Украиной, где государство давно утратило монополию на уличное насилие, наделив этими функциями многочисленные группы национал-радикалов.

"Казаки в Москве - это вот очень плохо.

В смысле, вот совсем.

Потому что монополия на насилие должна быть только у государства. И государство должно нести ответственность за применение насилия и не должно пытаться перекладывать это дело на чьи-то чужие плечи в попытках этой ответственности избежать.

Всё остальное - верный и скорый путь в Украину.

И да. Действия навальнят - это всего лишь нарушение правил проведения массовых акций. В худшем случае - хулиганство (ст. 213), до 5 лет.

А вот казачки - это "создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан". Ст. 209 УК РФ "Бандитизм". От 10 до 15.

Это я к тому, что приоритетом у полиции должна быть борьба с более опасными посягательствами. А это вот как раз, следуя логике УК, казаки", - пишет одесский журналист Юрий Ткачев.

Российские эксперты считают, что произошедшее в Москве - это ловушка, в которую постоянно попадаются власти постсоветских государств.

"Две типовые ловушки властей на постсоветском пространстве, в которые они регулярно попадают во время противодействия протестным акциям:

1. Использование "титушек" (как бы патриотов, силой противостоящих протестам). Пользы никакой, а вред очевиден - утрата властью монополии на насилие;



2. "Онижедети" - задержания подростков, чтобы неповадно было. Предполагаемый педагогический эффект меркнет перед силой картинки, воздействующей на архетипический слой психики (потребность защитить детеныша)", - пишет политолог Евгений Минченко.









Экс-депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев считает, что "титушки" или "казачки" - это такой же важный фактор раскрутки гражданского конфликта, как и сама тирания.

"Не раз приходилось слышать дурость о том, что справиться с "майданом" может только "антимайдан".

Во-первых, я не знаю примеров успешного противодействия "цветным революциям" со стороны отрядов охранителей. Вот какие лихие были бедуины Мубарака - на Тахрире влетали на верблюдах прямо в толпу, стегали этих дуриков направо и налево! А где тот Мубарак сейчас?

Да и раньше так было. Хочу напомнить каким в итоге пшиком оказались многочисленные монархические организации в Российской империи.

Сама по себе позиция "мы не хотим изменений, пусть будет так как сейчас" в условиях экономической стагнации уже проигрышная. Потому сторонники стабильности улицу всегда проигрывают. А после того, как их кумир отрекается от власти, оказываются вообще не способны на какое бы то ни было организованное сопротивление.

Мало того, в цветных революциях агрессивные охранители это вообще часть технологии переворота. Понимаете о чем я? "Титушки", "шабиха", "казачки" - это такой же важный фактор раскрутки гражданского конфликта, как и сама тирания. С их помощью мобилизуется революционная толпа, обкатывается силовое крыло протестующих. А если они еще и детей каких-нибудь побьют, то воообще счастье! К протестам присоединятся возмущенные родители, которые без этого сидели бы дома.

Потому мордовороты с нагайками представляют для государства большую опасность, чем школьники Навального. Через пару лет эти школьнички вырастут и принесут на митинг шило."





Российский журналист Марина Ахмедова нарисовала картинку, которая очень похожа на украинскую:

"Гражданские, возомнившие, что они могут решать за других, указывать тебе, как надо, как жить, куда ходить, что носить - это страшно. Гражданские, решившие, что они в праве все это делать, и при этом поддержанные властью - страшней вдойне. Не потому, что они такие плохие люди - казаки. А просто потому, что мир им неведом, и образование их - школа. Их авторитеты говорят им простые, укладывающиеся в их неразработанные головы слова о героическом прошлом и примитивном настоящем", - пишет она в Facebook.

Ахмедова напомнила, что при помощи российской власти казаки на Донбассе были зачищены и надеется, что то же самое произойдет и в самой РФ.

В то же время российский историк Александр Дюков опубликовал в Facebook фото, как полиция задерживает одного из казаков.

"Фотография, вызывающая у меня чувство глубокого удовлетворения. Говорил и буду говорить: активистов НОД и прочих "казаков", нападающих на политических оппонентов, полиция должна принимать в первую очередь", - написал он.