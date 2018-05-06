В Донецкой области один военнослужащий механизированного батальона ВСУ погиб, двое получили ранения при подрыве неизвестного взрывного устройства.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 6 мая, во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на горловском направлении. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/zaliznabrygada

Как утверждают украинские военные, дальше завязался бой. На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которой был открыт огонь.

"После короткого огневого столкновения, резервная группа приступила к преследованию противника, во время которого трое боевиков были уничтожены", - говорится в сообщении штаба.

Подразделения ООС на этом направлении приведены в полную боевую готовность.

Как сообщала "Страна", первый "глава ДНР" Бородай заявил о большой войне и намекнул на Донбасс.

Также "Страна" писала, что за сутки на Донбассе ранены двое военных, одного боевика взяли в плен.