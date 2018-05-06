В Москве ночью 6 мая умер музыкант и директор группы "Машина времени" Владимир Сапунов. Пресс-секретарь группы подтвердил данные о тяжелой болезни, которая стала причиной смерти.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Владимир Борисович скончался сегодня ночью после тяжелой болезни, у него была онкология", - сообщила пресс-секретарь "Машины времени" и "Воскресения" Антона Чернина.

Владимир Сапунов являлся директором-администратором "Машины времени" с 1994 по 2017 год. После ухода он продолжал поддерживать дружбу с членами группы и, по их словам, оставался членом коллектива.

Песни Сапунова исполняли "Машина времени" ("На паре крыл"), Евгений Маргулис, Сергей Галанин и другие музыканты.

Владимир Сапунов. Фото: Facebook/Андрей Сапунов

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