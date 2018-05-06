В Лондоне двое подростков получили огнестрельные ранения в результате стрельбы. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Инцидент произошел в районе Харроу. В полицию о стрельбе сообщили в 13:17 (15:17 по киевскому времени).

Оба пострадавших подростка были госпитализированы.

Степень тяжести их ранений неизвестна.

На месте происшествия полицейские не обнаружили оружия, из которого стреляли. Полиция также не производила задержания по данному делу.

Как сообщала "Страна", в Лондоне в мусорных завалах нашли мощи Папы Римского Климента I.Компания по вывозу мусора ищет владельца находки, а специалисты выясняют ее ценность - такие реликвии были популярны в XVI веке, их часто подделывали, выдавая обычные человеческие останки за мощи святых.

Также "Страна" писала, что в марте в Лондоне прогремел взрыв, на месте ЧП работали экстренные службы.