В Бердянске работники порта сняли на видео азовского дельфина, который приблизился к причалу. Об этом сообщает "ПроБердянск".

Последние 15 лет бердянцы периодически находили дельфинов мертвыми, раньше они редко подплывали близко к берегу.

В Мариуполе у берегов Азовского моря также появились эти млекопитающие.

Видео опубликовала на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы морского порта Айна Чагир.

"В мариупольский порт вернулись дельфины! Это видео снято у нас на 18-м причале. Добрый знак!" - написала она.

Пользователи с радостью восприняли эту новость, так как дельфинов уже давно не видели вблизи берега.

"Здорово!", "Замечательная новость", "Дельфины, говорят, - млекопитающие разумные, из Крыма, наверное, сбежали", - иронизируют пользователи.

Как сообщала "Страна", на Азовском море браконьеры выловили бычков на 12 млн грн.

Также "Страна" писала, что несколько лет назад на Азовском море в окрестностях Мариуполя дважды разлилась нефть.