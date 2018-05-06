Руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай - первый "глава ДНР" Александр Бородай выступил с заявлением о том, что Россия готовится к "большой войне".

Об этом Бородай заявил на праздновании Дня добровольца в Москве, где также отметил, что "русские добровольцы скоро сыграют большую роль в истории РФ и Новороссии". Об этом сообщает "Политнавигатор".

"Впереди – большие исторические события, и русские добровольцы в самое ближайшее время сыграют большую роль в судьбах нашей Родины, нашей страны. Говоря по-простому, я вам хочу сказать: "Друзья, пахнет большой войной". Наша страна в сложном положении: угроза практически со всех сторон. Если мы ничего не сумеем сделать, если мы не сумеем выстрелить, то кто тогда что-то сумеет сделать?", - высказался экс-руководитель "ДНР".

Также он добавил, что "российские добровольцы сейчас готовы пожертвовать всем ради отчизны - Новороссии и все, что им требуется для начала активных действий - распоряжение главнокомандующего".

Напомним, Александр Бородай был председателем "Совета Министров" самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики" с 16 мая 2014 по 7 августа 2014 года.

Как сообщала "Страна", Сурков и Бородай получили награды в Крыму.

Ранее в России сообщили, что первый "глава ЛНР" Болотов умер от сердечного приступа.