Митрополит Онуфрий отреагировал на предложение президента Петра Порошенко о создании автокефалии. Он заявил, что Церковь уже имеет все, что нужно для главной миссии - спасения, а людям надо беречь то, что есть.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

Митрополит Онуфрий проанализировал ситуацию вокруг некоторых провластных инициатив в контексте их влияния на жизнь православных христиан. В частности, он подчеркнул, что политики настаивают, чтобы Церковь жила так как они хотят.

"Я, как человек, священник, могу сказать одно - тот путь, который они предлагают - принесет нам много ограничений. На этом пути мы будем людьми второго сорта и на этом пути будет сложно сохранить чистоту веры. Поэтому надо беречь то, что мы имеем. А наша Церковь имеет все, что нужно для спасения". - отметил Блаженнейший владыка.

Петр Порошенко в апреле направил в Константинополь просьбу о предоставлении Киеву автокефалии. У патриарха Варфоломея ответили, что рассматривают это прошение, но будут советоваться с другими православными церквями.

Как сообщала "Страна", в УПЦ призывают верующих писать письма Варфоломею по поводу автокефалии.

Напомним также, что на эфир к Порошенко позвали епископа УПЦ МП, который поддержал автокефалию.