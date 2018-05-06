Церемония инаугурации Владимира Путина пройдет 7 мая по традиционному сценарию. Президент РФ отправится из рабочего кабинета в первом корпусе Кремля в Большой Кремлевский дворец, пройдет через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где примет присягу.

"После этого президент выйдет через Красное крыльцо Большого Кремлевского дворца на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка", – цитирует ТАСС пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Затем в Благовещенском соборе Кремля по традиции пройдет краткое богослужение.

Во время этой церемонии приглашенные на инаугурацию гости будут размещены не только в Большом Кремлевском дворце, но и на Соборной площади, уточнил Песков.

"На церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании", – сказал пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказал о графике Путина в день инаугурации. Торжественная церемония начнется в 12.00 мск, после нее у президента запланировано несколько внутренних рабочих встреч. С кем именно, представитель Кремля не уточнил.

По словам Пескова, в этот раз Путин не планирует играть в хоккей с партнерами по Ночной хоккейной лиге, как сделал это после вступления в должность в предыдущий раз.

Накануне инаугурации Путина в России прошли акции протеста под лозунгом "Он нам не царь". Были задержаны сотни активистов и их лидер Алексей Навальный.

Сегодня их почти всех отпустили - включая и самого Навального.

Задержания в РФ осудил МИД Украины.