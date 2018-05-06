Масштабный пожар на штрафплощадке в Киеве, где сгорели 54 автомобиля, обсуждают в соцсетях. Происшествие, которое случилось на Столичном шоссе, 98, считают важным событием, которое "подсветит" масштабную коррупцию в органах МВД.

Об этом написал журналист Орест Сохар на своей странице в Facebook.

"Эвакуация нарушителей парковки - идея правильная, но в наших реалиях превратилась в коррупционную кормушку МВД. Близкие к генералам структуры зарабатывают на эвакуации большие деньги, и при этом часто длительное время даже не платя за аренду земельных участков, на которых размещены авто.

Сами площадки напоминают абстрактное иллюстрации броуновского процесса.

Прайс на эвакуацию составляет 1,5-2 тысячи гривен, и здесь вы и заплатите за эвакуатор столько, словно он золотой, и за неделю содержания на парковке, даже если собираетесь ранее забрать авто. Плюс, конечно, штраф.

Если бы именно процедура поиска и возвращения автотранспорта была компьютеризированной, то все было бы терпимо.

Но вам предложат потратить минимум день и почувствовать свою вину ногами и кошельком", - описывает Орест Сохар всю непростую схему поиска владельцем своей машины.

Вскоре он собирается рассказать, кто стоит за этим бизнесом и куда владельцам автотранспорта подаваться по возмещению.

Фото: Орест Сохар/Facebook

Журналист Константин Стогний предполагает, что сгорело множество вещественных доказательств. А это переводит пожар на стоянке из разряда рядовых ЧП.

"Прибывшие "ответственные лица", стали убеждать корреспондентов, что это обычная мусорка брошеных после ДТП автомобилей. Правда, а зачем тогда забор и охрана? Может прав один из очевидцев, что сказал о хранении на площадке не просто хлама, а вещдоков.Многие битые машины нельзя было забирать так как с ними еще не проведены экспертизы по смертельным авариям", - написал Стогний в Facebook.

"Вжарить бы этих деятелей через суд компенсацией ущерба!", - предлагает экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.

Многие в соцсетях пишут, что на стоянке был умышленный поджог.

"Они забирают машину на штрафплощадку на эвакуаторе, за сутки они насчитывают от 150-ти до 350 гривен, то есть за год человек должен им отдать за стоянку в 100 000 гривен. Есть люди, которые годами не могли найти, где же стоянка. Понятное дело, что тот у кого забрали авто не может его вернуть из-за отсутствия денег,

и эти мародеры просто продают эти машины другим лицам, а стоянку просто жгут. Это не первый случай. Обратите внимание, что пожарных вызвали, когда все сгорело, и среди них вы не найдете дорогих автомобилей, они проданы! Вот и вся история", - пишет известная активистка АТО Ирма Крат.

Также пользователи обращают внимание на то, что площадь стоянки не позволила бы вместить полсотни автомобилей - намекая, что правоохранители пытаются "списать" на пожар и другие авто.

Как сообщала "Страна", на штрафплощадке сгорел Hummer, который ловили пять патрулей полиции.

Также "Страна" писала, как со штрафплощадки киевской полиции пропали шесть дорогих авто.