В Киеве неизвестные порезали колеса автомобиля сестры нардепа Надежды Савченко - Веры Савченко. Об этом сообщила сама Вера на своей странице в соцсети Facebook.

"Слушайте сюда, ублюдки. Вы что, думаете, что бессмертные или что закон обойдете? Вы думаете, что закон под вас написан? Вы потеряли чувство реальности и думаете, что взяли бога за бороду?" - обратилась она к своим обидчикам.

Сестра Савченко пообещала написать заявление в правоохранительные органы.

"Закладки на взрывчатку, прорезанные колеса - это то, что я ожидала. Вы - твари и барыги! Вы с кем будете воевать? С женщинами?!" - добавила Вера Савченко.

Фото: Vira Savchenko/Facebook

Фото: Vira Savchenko/Facebook

Как сообщала "Страна", Вера Савченко анонсировала акцию в день рождения Надежды, который состоится 11 мая.

Напомним также, что появилось фото Надежды Савченко после 42 дней голодовки. У нардепа крошатся зубы и серьезные проблемы со здоровьем.