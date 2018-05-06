Мэр Харькова Геннадий Кернес потребовал от полицейских охраны всех памятников и братских могил тех, кто "боролся с фашизмом".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я обращусь к руководству местной полиции, чтобы они все-таки не дали возможности горе-патриотам "испортить харьковчанам День памяти и примирения и День победы, которые приближаются. Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом", - написал мэр.

Фото: facebook.com/gennadykernes

Напомним, сегодня ночью в Харькове неизвестные попытались разрушить бюст маршала СССР Георгия Жукова.

Фото: facebook.com/gennadykernes

В райгосадминистрации Немышлянская района Харькова сообщил Укринформу, что памятник маршалу Георгию Жукову был повален около 4 часов ночи в воскресенье.

"Он упал на кусты можжевельника и поэтому не пострадал. Уже в 7 утра на место происшествия прибыл автокран, и бюст установили на своем месте на проспекте Петра Григоренко", - отметил дежурный.

Как пояснили в Немышлянская РГА, ранее активисты требовали демонтировать памятник Жукову, однако он включен в реестр монументального искусства и не подпадает под действие закона о декоммунизации могил тех, кто "боролся с фашизмом".

Как сообщала "Страна", ранее в Харькове участников первомайского шествия облили кефиром за крики "Нацизм не пройдет!"