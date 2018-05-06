"Мы откроем ящик Пандоры". Макрон заговорил о риске ядерной войны из-за позиции Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег американского президента Дональда Трампа от выхода из ядерной сделки с Ираном.
По его словам, такие действия США могут привести к войне, пишет "Немецкая волна".
"Мы откроем ящик Пандоры. Это может привести к войне", - заявил Макрон немецкому еженедельнику Der Spiegel, сообщает в воскресенье, 6 мая, агентство Reuters.
При этом, добавил лидер французского государства, он не считает, "что Трамп хочет войны".
Напомним, президент США Дональд Трамп требует отмены ядерной сделки с Ираном, достигнутой при Обаме. По ее условиям, Иран свернул свою ядерную программу, а Запад снял с него нефтяные санкции.
В РФ и Европе против отмены этого соглашения. Таким образом США будет сложно в одиночку реализовать санкционный пакет, если они решатся на этот шаг.
Макрон ранее уже призвал Трампа не выходить из ядерного соглашения, когда встречался с ним в Вашингтоне в конце прошлого месяца.
Ранее в МАГАТЭ опровергли заявления Израиля по возобновлению ядерной программы Ирана.