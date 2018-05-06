В Лиссабоне началось официальное открытие "Евровидение-2018". Мероприятие проходит на арене Altice в Парке Наций.

"Страна" ведет прямую трансляцию шоу.

Португалия впервые принимает "Евровидение" после победы в Киеве Сальвадора Собрала. О деталях церемонии открытия сообщают "Украинские новости".

Церемония открытия проводится на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологий.

43 страны подтвердили свое участие. Конкурсанты находятся в Лиссабоне и проводят подготовку к выступлениям уже с конца апреля. Первый и второй полуфиналы 63-го конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал - 12 мая.

Представителем Украины в этом году выступит певец MELOVIN с песней Under The Ladder.

"Голубая дорожка" готова принять 43 делегации. Вот эксклюзивный вид того, как все будет выглядеть", - написали в официальном Twitter-аккаунте конкурса 5 мая.

Фото: twitter.com/Eurovision

Прямые эфиры Евровидения-2018 будут комментировать Джамала и Alyosha.

Как сообщала "Страна", на Евровидении-2018 традиционную красную дорожку заменит голубая.

Напомним также, что Верка Сердючка пожелала украинскому конкурсанту "Всех сжечь к едреной матери".