В Министерстве иностранных дел Украины осудили массовые задержания россиян во время протеста "Он нам не царь" и потребовали освободить всех задержанных 5 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Украине решительно осуждают грубые нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, вышедших на улицы в рамках глобального мирного протеста #ОнНамНеЦарь. Задержание и арест более 1600 мирных граждан являются еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основных свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России. Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи", – заявили в МИД Украины.

В ведомстве потребовали обеспечить право на мирный протест.

Как сообщала "Страна", подростков Навального и его самого отпустили после вчерашних массовых задержаний.