Министр информационной политики Юрий Стець согласен пустить к себе домой фанатов "Реала" на время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве. Ранее такое желание изъявил даже президент Украины Петр Порошенко.

Впрочем, главным условием для Стеця является возраст болельщика. Это должен быть человек, не младше 40 лет.

"#FreeKyivCouch4Fans Дорогие гости финала Лиги чемпионов! Мы хотели бы пригласить семью фанатов футбола, которые могли бы остаться в нашей квартире в течение нескольких дней во время финала Лиги чемпионов бесплатно. Только 2 условия: возраст 40+ и быть поклонником Реала (извините, Ливерпуль). Смотрите финал Лиги чемпионов в Киеве", - написал Стець.

Фото: facebook.com/yura.stets.9

Напомним, в соцсети появился хештег #‎freekyivcouch4fans с призывом бесплатно размещать болельщиков на финал ЛЧ, который пройдет в Киеве 26 мая.

Как сообщала "Страна", на финал Лиги Чемпионов в Киеве под жилье сдают даже стоматологии.