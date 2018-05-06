У берегов Севастополя на дне Черного моря обнаружена корма крупной русской подводной лодки "Камбала", которая затонула в 1909 году.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на старшего научного сотрудника Института востоковедения Виктора Лебединского.

Совместная экспедиция РГО, Севастопольского госуниверситета и Высшего военно-морского училища имени Нахимова определила место затопления русской субмарины "Камбала".

"Курсанты Нахимовского училища это место вычислили. А мы с помощью бокового гидролокатора сегодня это место установили, так как оно было за долгие годы утеряно. Корма лодки находится на глубине 62 метра с возвышением над грунтом три метра, место – на траверсе бухты Круглая. Планируется изучение объекта с помощью глубоководных роботов", - рассказал Лебединский.

Известно, что подводная лодка "Камбала" затонула 29 мая 1909 года в результате трагического инцидента во время учений Черноморского флота. После отработки ночной атаки лодка у входа в Южную бухту Севастополя столкнулась с русским линейным кораблем "Ростислав". В результате катастрофы лодка была разрезана на две части и затонула на глубине более 60 метров, рассказал Лебединский. Погибли три офицера и 17 матросов.

"Камбала" была одной трех крупных подлодок, построенных для России в Германии, ее габариты - 40 на три метра. Летом 1909 года носовая часть лодки с находившимися в ней телами 15 подводников была поднята на поверхность, 12 моряков были захоронены на военном кладбище Севастополя. На могиле был сооружен памятник с использованием боевой рубки "Камбалы", сообщил Лебединский.

Как сообщала "Страна", Аргентина прекратила поиски и признала гибель подводной лодки "Сан Хуан".

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