В Закарпатской области на окраине Хуста цветение Долины нарциссов в урочище Киреши практически достигло своего пика.

Об этом сообщает пресс-служба Карпатского биосферного заповедника в Facebook.

Каждый желающий еще успеет увидеть это естественное чудо своими глазами в эти выходные, 5-6 мая.

По информации закарпатской журналистки Аллы Хаятовой, в бутонах - треть цветов Долины нарциссов. Поэтому у туристов еще есть возможность полюбоваться этой жемчужиной Закарпатья.

Период цветения закарпатских нарциссов зависит от погоды. В этом году он задержался из-за мартовских холодов, а обычно первые цветы распускаются в начале майских праздников.

Фото: facebook.com/Carpathian Biosphere Reserve

Фото: facebook.com/Carpathian Biosphere Reserve

Фото: facebook.com/Carpathian Biosphere Reserve

Кстати, штраф за сорванный цветок в Долине нарциссов во время цветения составляет 49 гривен. Напомним, что заповедный массив "Долина нарциссов" входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Это крупнейший в Центральной Европе ареал нарцисса узколистного, который внесен в Красную книгу Украины. Площадь Долины – 256,5 га. Заповедный массив расположен в 4 километрах к востоку от города Хуст Закарпатской области.

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