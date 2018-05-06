Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили, который недавно устроил мечтательную прогулку по Амстердаму в окружении соратников, обратился к грузинским гражданам.

Саакашвили опубликовал видео-послание на своей странице в Facebook.

В ролике политик обещает вернуться и покончить "с феодалами".

Запись сделана по случаю 14 годовщины со дня свержения в Аджарской автономной республике президента Аслана Абашидзе.

Саакашвили стоит на фоне реки, держа перед собой велосипед. Он утверждает, что находится в Амстердаме.

"Конечно, я был бы рад поздравить вас, аджарцы и все граждане Грузии, не с улиц Амстердама, а прямо в Батуми, где я был бы на этом велосипеде, но ничего, это время еще настанет", - заявил Саакашвили.

Он пообещал вернуться в Грузию, чтобы "покончить с феодалами", как это произошло, по его словам, 6 мая 2004 года в Аджарии. "Мы выведем людей из нужды, вернем темп развитию туризма", - пообещал он, отметив, что нынешнее состояние туристической сферы в Аджарии он считает некачественным.

"У меня большие планы. Я обязательно скоро приеду", - подчеркнул он.

Напомним, в отношении Михаила Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел.

Как сообщала "Страна", ГПУ хочет узнать у Саакашвили ездил ли он в Донецк в прошлом году.

Также "Страна" писала, что сторонники Саакашвили провели акцию на Банковой, требуя отставки Порошенко после "пленок Онищенко".