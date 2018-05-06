Вечером 5 мая после задержания в России 1 612 участников акции оппозиции "Он нам не царь", большую часть задержанных сторонников Алексея Навального отпустили домой после профилактической беседы. Об этом сообщают "Известия".

Среди тех, кого отпустили - в основном, несовершеннолетние и сам оппозиционер Алексей Навальный.

По словам секретаря Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яны Лантратовой, полицейские привезли в дежурные части 658 человек.

Только 279 оказались жителями Москвы. На 48 часов задержаны 122 человека, "большинство из которых нарушали общественный порядок уже после несанкционированной акции, пытаясь перекрывать движение на улицах Москвы и вступали в противостояние с органами правопорядка".

Лантратова также добавила, что со стороны подростков лично наблюдала провокации. Например, одна девушка кинула в кордон ОМОНа стеклянную бутылку.

Как сообщала "Страна", в субботу в Москве прошла несогласованная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тысяч человек.