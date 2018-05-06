На Донбассе за последние 16 месяцев было повреждено около 45 школ. Об этом говорится в сообщении UNICEF, Детского фонда ООН, сообщает Deutsche Welle.

"UNICEF и партнеры зафиксировали как минимум восемь случаев, когда военные объекты и объекты вооруженных групп размещались в пределах 500 метров от детских садов и школ, а в двух местах они были расположены в нескольких метрах от учебных заведений", - отмечает ЮНИСЕФ.

Всего с начала конфликта на Донбассе повреждения получили 700 школ.

200 тысяч школьников вынуждены учиться в военной среде на фоне боевых действий на востоке Украины. "Дети учатся в школах, в стенах которых видны отверстия от пуль, а окна заложены мешками с песком. В подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах остаются осколки снарядов", - отметила глава представительства UNICEF в Украине Джованна Барберис.

В UNICEF отметили, что военные объекты и склады боеприпасов и контрольно-пропускные пункты являются непосредственной угрозой для детей.

С начала учебного года в UNICEF наблюдали шесть случаев, когда бывшие здания школ были заняты военными.

Как сообщала "Страна", блокпостов на Донбассе станет меньше, и работать они будут по-новому.

Напомним, ранее "Страна" писала, что означает "особый порядок", который заменил режим АТО с 30 апреля.