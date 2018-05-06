В воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Одна из задержанных рассказала, что гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Затем компания увидела молодого человека в футболке с национальной символикой и парни сказали, что молодой мужчина - "б*ндеровец" и его нужно наказать.

Они недолго преследовали ветерана АТО, после чего надели маски и напали на него, применив газовый баллончик и нож. Затем они убежали в сторону супермаркета "Сильпо" и сели в троллейбус.

Примечательно, что один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева.

Фото: obozrevatel.com

Фото: obozrevatel.com

Фото: obozrevatel.com

Фото: obozrevatel.com

Фото: obozrevatel.com

Фото: obozrevatel.com

Фото: obozrevatel.com

Фото: obozrevatel.com

Напомним, что 2 мая, в Киеве, на Подоле произошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту. Было установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применил газовый баллончик.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве задержали троих человек за потасовку, в которой ранили сотрудника СБУ.