Букмекеры изменили свой прогноз на первую тройку лидеров спустя 8 дней репетиций участников песенного конкурса "Евровидение". Сейчас это Израиль, Норвегия и Эстония.

Об этом сообщает Eurovisionworld.

Израиль - на первой позиции, а Норвегия и Эстония заменили в топ-3 Болгарию и Чехию. Так, до начала репетиций ТОП-3 букмекеров был таким: Израиль, Болгария, Чехия, а Эстония и Норвегия были на 6-м и 7-м местах.

Израиль на Евровидении представляет Нетта Барзилай с песней "Toy". От Норвегии будет выступать Александр Рыбак с песней "That's How You Write A Song", который уже побеждал на конкурсе в 2009 году. А от Эстонии будет Элина Нечаева с композицией "La Forza".

Представитель Украины Melovin, по прогнозам букмекеров, занимает 19 место.

Нетта Барзилай (Израиль)

Александр Рыбак (Норвегия)

Элина Нечаева (Эстония)

Как сообщала "Страна", сегодня в Лиссабоне официально откроют Евровидение-2018.

Напомним, 1-й полуфинал Евровидения в Лиссабоне состоится 8 мая, второй полуфинал - 10 мая. Финал конкурса состоится 12 мая.