В сети появились фото разрушенных домов в поселке Зайцево Донецкой области, который был обстрелян из пушек 6 мая. В результате обстрела был поврежден дом и ранен мирный житель.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Донбассе в Facebook.

По данным военных, обстрел был совершен 6 мая, около 11:00.

"Российско-террористические войска в нарушение норм Международного гуманитарного права дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево",– также сказано в сообщении.

В результате обстрела один человек получил ранения. Также загорелся жилой дом. Судя по фото, у нескольких строений вследствие обстрела разрушены крыши.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", на Донбассе впервые ввели "красный" режим допуска из-за обстрела на КПВВ.