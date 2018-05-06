В Москве в ночь на 6 мая умер музыкант и директор группы "Машина времени" Владимир Сапунов.

Об этом сообщает РБК.

Пресс-секретарь "Машины времени" и "Воскресения" Антон Чернин отметил, что музыкант умер после продолжительной болезни, у него было серьезное онкологическое заболевание.

"Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить "Машиной времени" и "Воскресением", - пояснил Чернин.

Фото: rbc.ru

Руководителем "Воскресения" Владимир Сапунов стал в 1993 году, "Машины времени" - в 1994 году. В 2014 году Сапунов представил собственный альбом "Бег in the USSR".

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