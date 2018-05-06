Ночью 6 мая в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом водитель врезался в бетонный столб с электрическими проводами и снес часть забора частного дома. В результате населенный пункт остался без электричества.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Предварительно, водитель в нетрезвом состоянии примерно в 1:00 ночи не справился с управлением автомобиля и врезался в забор на ул. Чкалова, 97", - говорится в сообщении.

Нарушитель скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, что в ночь на 6 мая у озера в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области прогремел взрыв. В результате мужчина получил серьезные ранения. На месте происшествия полиция нашла тело мужчины с многочисленными ранами, остатки гранаты и запал.

Как сообщала "Страна", в полиции рассказали подробности ночного взрыва на Борщаговке. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии с травмами рук и челюсти.