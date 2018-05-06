Трамп может решить вопрос о ядерной сделке с Ираном до 12 мая - СМИ
Дональд Трамп, который ранее продлил санкции против Ирана на год, до 12 мая собирается решить, следует ли отказаться от ядерной сделки с Ираном.
Об этом сообщает Reuters.
"Президент США Дональд Трамп разговаривал с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в субботу по поводу ядерной сделки с Ираном, за неделю до того, как президент решит, покинет Вашингтон этот пакт", - сообщает агентство, ссылаясь на информацию из Белого дома.
Напомним, что Дональд Трамп заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном послужит сигналом для Северной Кореи.
Как сообщала "Страна", Макрон сказал Путину, что не хочет возвращать санкции против Ирана, как того требует Трамп.
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