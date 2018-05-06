В воскресенье, 6 мая, на подконтрольной территории Луганской области из-за сбоя отключили электроэнергию в 11 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что полностью без электричества находились четыре населенных пункта, еще семь - были обесточены частично. Без питания - 31 подстанция.

Кроме того, на территории обслуживания Сватовского РЭС с вечера 5 мая частично без электроэнергии находятся жители населенного пункта Стельмаховка.

На территории обслуживания Новопсковского РЭС сегодня полностью обесточены населенный пункт Тимошино, частично без электроэнергии - Фоменков-2, Заводянка, Александрополь, Стативчене.

На территории обслуживания Беловодского РЭС сегодня были полностью обесточены населенные пункты Лимаревка, Липовое, Россоховатое, частично - Веселое и Просяное.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине предприятиям подняли тарифы на электроэнергию.

Также Минэнерго предлагает долги за электроэнергию, которую поставили в "ЛДНР", погасить за счет госбюджета.