В Одесской области в курортной зоне загорелся 16-этажный отель.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в регионе.

Огонь возник в недействующем отеле "Южный" в пгт Сергеевка.

"5 мая в 21:54 в Службу спасения "101" Белгород-Днестровского района поступило сообщение о пожаре в гостинице "Южный" в пгт Сергеевка. По прибытию на место происшествия спасателями обнаружено возгорание мусора и старых вещей на 10 и 11 этаже 16-ти этажной гостиницы открытым пламенем двумя очагами общей площадью 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Отель не работает с 2002 года. Все это время он находится на реконструкции.

"В 22:33 пожар локализован и в 22:56 ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет", - рассказали спасатели.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе экстренно приземлился самолет из-за пассажирки, которой стало плохо.

Также реконструкцию Одесского аэропорта закончат в 2019 году.