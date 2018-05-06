Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука объяснил, почему Украине не использует Javelin на Донбассе.

Об этом сообщает УНИАН.

Чиновник сообщил, что по условиям США Украина не может использовать полученные американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения на Донбассе.

"Да, на сегодняшний день есть определенные ограничения, принятые в отношении Украины. Условие - не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент", - заявил замминистра.

"Очень распространена ситуация в течение последнего года, когда бронированная техника - от БТР или БМП, или танк противника выезжает на определенное расстояние, полтора километра или два по-разному, и чувствует полную безнаказанность. Мы можем применить согласно Минским договоренностями исключительно минометы калибра 80, а таким оружием поразить танк практически невозможно, а они начинают расстреливать позиции наших воинов", - добавил Тука.

Ранее "Страна" сообщала, что в Госдепе рассказали, как Украина должна применять Javelin на Донбассе.

Также Порошенко поблагодарил Трампа за Javelin для Украины.