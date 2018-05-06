В воскресенье, 6 мая, в результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана погибли 13 человек и 31 был ранен.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

Люди собрались после полуденной молитвы в мечети, которая также используется в качестве центра регистрации избирателей, когда прогремел взрыв

Пока ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за терракт.

Напомним, что 30 апреля в Кандагаре смертник подорвал себя возле конвоя иностранных войск. В результате атаки погибли по меньшей мере 11 студентов.

Как сообщала "Страна", также 30 апреля в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли семь человек, еще 20 пострадали.