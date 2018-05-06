На оккупированных территориях Донбасса население испытывает нехватку еды. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак отметил, что ситуация пока не критическая, но пищи все равно не хватает.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Это еще не голод, но для нормального функционирования человеку нужны овощи, фрукты, мясо, рыба и так далее. Сегодня значительная часть людей на оккупированной территории не может получить этот необходимый для нормального функционирования организма набор продуктов. Координатор гуманитарных программ ООН в нашей стране Нил Вокер сказал, что в связи с недостаточностью финансирования они сворачивают помощь продуктами питания на оккупированную территорию", - рассказал чиновник.

Гримчак добавил, что ситуация с продовольствием на оккупированной территории все еще остается сложной.

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе впервые ввели "красный" режим допуска из-за обстрела на КПВВ.

Также за сутки на Донбассе ранены двое военных, одного боевика взяли в плен.