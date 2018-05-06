В воскресенье, 6 мая, в аэропорту Одессы экстренно приземлился самолет, который следовал из Киева в Грецию.

Об этом сообщил советник начальника Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

"Пол часа назад пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту Одесса по состоянию здоровья одной из пассажирок, гражданки Украины, которой стало плохо.

Экстренные службы доставили женщину в медицинское учреждение, а самолет продолжил путешествие без нее", - написал Руслан Форостяк.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

В комментариях он добавил, что были задействованы экстренные службы и подразделения МВД, а именно Госпогранслужбы, поскольку для самолета, пассажиров и экипажа уже была закрыта граница.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Напомним, что в России экстренно сел самолет из-за пассажира, который решил покурить в туалете.

Как сообщала "Страна", в Киеве отложили рейс до Неаполя после того, как в самолет врезался погрузчик.